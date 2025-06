Spiare le chat su WhatsApp è reato | si rischiano fino a dieci anni di carcere Lo dice la Cassazione

Scoprire cosa si cela dietro le chat di WhatsApp può sembrare un’azione innocua, ma la Cassazione mette in guardia: spiare le conversazioni senza consenso è un reato grave, che può portare fino a dieci anni di carcere. La sentenza riguarda un caso di separazione in cui un uomo aveva salvato dei messaggi della moglie, dimostrando come la privacy vada tutelata rigorosamente. È fondamentale rispettare i confini della legalità per evitare conseguenze pesanti.

