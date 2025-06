Spettacolo Vespucci a Livorno | tutti a bordo della più bella del mondo

Un’occasione unica per ammirare da vicino la maestosa nave Vespucci, simbolo del patrimonio nautico italiano e icona di eleganza e tradizione. A Livorno, fino a domenica 8 giugno, il porto si trasforma in un palcoscenico di emozioni, attirando migliaia di visitatori desiderosi di scoprire la "più bella del mondo". Non perdere questa straordinaria opportunità: tutto esaurito, ma l’entusiasmo continua a crescere!

LIVORNO – E’ un vero e proprio spettacolo nave Amerigo Vespucci a Livorno. Migliaia di persone per l a più bella del mondo nel porto toscano fino a domenica 8 giugno, quando nave Vespucci partirà per Genova, ultima tappa del lungo tour mondiale. A Genova sarà accolta dal presidente Mattarella. Tutto sold out per le visite a bordo, esaurite nel giro di poche ore le prenotazioni. Ma sono centinaia e centinaia le persone senza prenotazione in banchina al porto Mediceo per ammirare il gioiello della Marina Militare. Nave Vespucci a Livorno (Foto di Cinzia Gorla) La nave scuola della Marina Militare a Livorno dopo due anni, dopo il tour mondiale, è stata accolta nel porto toscano da una cerimonia di benvenuto con l’inno di Mameli eseguito dalla banda della Brigata Folgore e dalla Fanfara dell’Accademia Navale alla presenza delle autorità civili e militari cittadine, il presidente della Regione Eugenio Giani, la presidente della Provincia Sandra Scarpellini e l’assessora alla cultura del comune Angela Rafanelli, insieme al prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, l’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, comandante interregionale Marittimo Nord, e il comandante della direzione marittima di Livorno contrammiraglio Giovanni Canu. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

