Spettacolo Errani e Vavassori campioni in doppio misto al Roland Garros 2025!

Secondo Slam negli ultimi tre per Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra porta a casa anche il Roland Garros, dopo aver vinto agli US Open, conquistando il titolo ai danni della coppia made in USA formata da Taylor Townsend ed Evan King. 6-4 6-2 il punteggio finale che regala un altro trionfo Slam alla romagnola, il settimo comprendendo anche quelli nel doppio femminile (ed è ancora in corsa con Jasmine Paolini quest’anno), mentre è la seconda gioia per il piemontese. Si conferma un affiatamento di grandissimo livello, quello dei due, che in un’ora e 11 minuti certifica l’ennesima gioia degli ultimi anni del tennis italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it