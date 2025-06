Spese pazze per armarci fino ai denti Per la Difesa l’Europa è senza freni

L'Europa si mobilita senza freni per rafforzare la propria difesa, ma a quale prezzo? La Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, spinge l’Italia a spendere sempre di più in armamenti, mentre raccomanda di migliorare salari e combattere l’evasione fiscale. Tra il progresso e le spese pazze, il nostro Paese si trova al centro di scelte cruciali: è arrivato il momento di riflettere su cosa davvero serve per il futuro dell’Italia e dell’Europa.

La Commissione europea capitanata da Ursula von der Leyen conferma la sua vocazione guerrafondaia. Sono tante le raccomandazioni che l’esecutivo comunitario fa all’Italia nell’ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo. Alcune valide anzi validissime, come quella di adeguare i salari e combattere l’evasione. Peccato che vengano inficiate tutte da una richiesta. Quella di spendere di più per le armi. L’Italia – invita l’esecutivo blustellato – dovrebbe rafforzare la spesa complessiva per la difesa e la prontezza operativa in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 6 marzo 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Spese pazze per armarci fino ai denti. Per la Difesa l’Europa è senza freni

