Spello al via la stagione estiva della piscina comunale | apertura il 7 giugno con ingresso gratuito per gli studenti

Sei pronto a vivere un'estate all'insegna di divertimento e benessere a Spello? Sabato 7 giugno si apre ufficialmente la stagione estiva della piscina comunale, con un’inaugurazione ricca di iniziative per tutta la famiglia. Un’occasione imperdibile per rilassarsi e divertirsi, soprattutto grazie all’ingresso gratuito per gli studenti e alla lezione di acquafitness aperta a tutti alle ore 10. La stagione promette di essere indimenticabile!

Prende ufficialmente il via sabato 7 giugno la stagione estiva della piscina comunale di Spello, pronta ad accogliere cittadini e visitatori con una giornata inaugurale ricca di iniziative. Per l'occasione, l'ingresso sarà gratuito per tutti gli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune. In programma anche una lezione aperta di acquafitness, gratuita per tutti gli utenti, che si terrà alle ore 10. La settimana proseguirà con due appuntamenti dedicati ai più piccoli: lunedì 10 e mercoledì 12 giugno, alle ore 16.30, sarà possibile partecipare a una prova gratuita della scuola nuoto per bambini.

