Spedizioni punitive in Bolognina | tossicodipendenti nel mirino di 10 ragazzini

In un'ombra di tensione crescente, Bologna si trova di fronte a una spirale di violenza che coinvolge giovani e vulnerabili. Due notti di aggressioni in via Carracci hanno scosso la città, rivelando un fenomeno inquietante: spedizioni punitive contro tossicodipendenti. Chi sono i responsabili e cosa si cela dietro queste azioni? La risposta potrebbe cambiare per sempre il volto della sicurezza urbana.

Bologna, 5 giugno 2025 – Spedizioni puntive vere e proprie. Ai danni dei tossicodipendenti che gravitano in via Carracci. Le aggressioni sono avvenute per due notti di fila, la scorsa settimana. Ad agire un gruppo composto da una decina di persone, incappucciate e vestite completamente di nero, che hanno preso di mira gli sbandati che dormono in rifugi di fortuna nei pressi della stazione, tra ingressi secondari e cabine elettriche. Sui due episodi, avvenuti entrambi tra l’una e le due del mattino, sta indagando adesso la polizia. La prima sera, la banda se l’è presa con un uomo, italiano, che è stato ferito alla schiena con un’arma da taglio, una lama forse o un coccio di bottiglia, senza per fortuna riportare gravi lesioni; la sera dopo è stata invece minacciata una tossicodipendente, spintonata e imbrattata con della vernice spray nera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spedizioni punitive in Bolognina: tossicodipendenti nel mirino di 10 ragazzini

Contenuti che potrebbero interessarti

Mazze, coltelli e falce per compiere spedizioni punitive contro i rivali: raffica di arresti e denunce - La recente intensificazione delle operazioni di Polizia a Perugia ha portato alla scoperta di armi come mazze, coltelli e falce, utilizzate in aggressioni violente.

Segui queste discussioni su X

Mazze, coltelli e falce per compiere spedizioni punitive contro i rivali: raffica di arresti e denunce https://ift.tt/tqSFeoM https://ift.tt/50k9zPn Tweet live su X