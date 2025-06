Specializzazione sostegno Indire Università per abilitati estero | presentazione rinuncia riconoscimento dal 5 al 25 giugno AVVISO + FAQ

Se sei un abilitato estero interessato alla specializzazione sostegno indire università, è fondamentale conoscere le recenti scadenze e procedure. Con l’avviso del 4 giugno, il Ministero dell'Istruzione ha fornito importanti indicazioni per presentare la rinuncia al riconoscimento dal 5 al 25 giugno, un passaggio cruciale per partecipare ai percorsi di specializzazione Indire/Università. Rimanere aggiornati su FAQ e scadenze è la chiave per non perdere questa opportunità.

Con avviso del 4 giugno il Ministero dell'istruzione e del merito fornisce indicazioni e scadenze per l'espressione della rinuncia a istanze di riconoscimento sul sostegno (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione IndireUniversità

