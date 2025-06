Specializzazione sostegno Indire Università per abilitati estero | presentazione rinuncia a istanze di riconoscimento dal 5 al 25 giugno AVVISO

Se sei un abilitato estero interessato alla specializzazione sul sostegno Indire o presso università italiane, è fondamentale conoscere le scadenze e le procedure per la rinuncia alle istanze di riconoscimento. Dal 5 al 25 giugno, puoi esprimere la tua decisione, in conformità con quanto indicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Non perdere questa opportunità: assicurati di seguire attentamente tutte le indicazioni per gestire al meglio la tua partecipazione ai percorsi di specializzazione.

Con avviso del 4 giugno il Ministero dell'istruzione e del merito fornisce indicazioni e scadenze per l'espressione della rinuncia a istanze di riconoscimento sul sostegno (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione Indire. L'articolo Specializzazione sostegno IndireUniversità per abilitati estero: presentazione rinuncia a istanze di riconoscimento dal 5 al 25 giugno. AVVISO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

