Specchi emozioni e voci | Intorno a Narciso sul palco de Le Rosine

scoperta di emozioni e voci che si intrecciano intorno al mito di Narciso, riflettendo sulle sue complesse sfumature interiori. Giovedì 12 giugno, alle 20:30, il palco de Le Rosine ospiterà questo affascinante spettacolo, diretto da François-Xavier Frantz con la preziosa collaborazione della maestra di canto Elisa Spizzo. Un’occasione unica per immergersi in un universo di introspezione e poesia, con ingresso a offerta libera. Non mancate!

Gioved√¨ 12 giugno¬†alle¬†ore 20,30¬†presso il¬†Polo Artistico e Culturale "Le Rosine"¬†di via Plana 8C sul palco lo spettacolo¬†"Intorno a Narciso"¬†per la regia di Fran√ßois-Xavier¬†Frantz e il contributo della maestra di canto Elisa Spizzo. Ingresso con offerta libera.¬† "Intorno a Narciso" √® la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ¬© Torinotoday.it - Specchi, emozioni e voci: "Intorno a Narciso" sul palco de Le Rosine

Segui queste discussioni su X

Siete pronti a vivere nuove grandi emozioni? La seconda puntata di #TuttiPerUno - #ViaggioNelTempo vi aspetta lunedì in prima serata su #Canale5 e Mediaset Infinity! Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Come In Uno Specchio