Spazi palestre tempistiche dei cantieri comunicazione | la Provincia incontra le scuole

La Provincia dimostra ancora una volta il suo impegno nel valorizzare l’ambiente scolastico, incontrando dirigenti e studenti per ascoltare esigenze e condividere progetti. Un dialogo aperto che rafforza il legame tra istituzioni e giovani, ponendo le basi per un futuro più inclusivo e dinamico. Scopri come queste iniziative stanno trasformando il rapporto tra scuola, città e comunità.

La Provincia conferma e rafforza la consueta attenzione alle scuole secondarie di II grado ubicate negli edifici di competenza: ieri l’ente di Corso Garibaldi ha incontrato i dirigenti scolastici insieme all’Ufficio scolastico provinciale, mentre oggi ha ricevuto gli studenti rappresentanti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Spazi, palestre, tempistiche dei cantieri, comunicazione: la Provincia incontra le scuole

