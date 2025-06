Sparito dopo la festa le lacrime di mamma Pina | So che non c' è più ma ditemi che gli hanno fatto

La misteriosa scomparsa di Gennaro Fiscarelli scuote Cerignola, lasciando amici e familiari nel dolore e nella paura. Dopo aver trascorso una serata tra amici, Gennaro non ha più fatto ritorno a casa, e le sue tracce si sono dissolte nel nulla. La comunità si stringe attorno a mamma Pina, sperando in un colpo di scena che possa portare risposte. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di solidarietà e attenzione nei momenti di crisi.

Sulla facciata esterna del Comune di Cerignola campeggia uno striscione con la foto di Gennaro Fiscarelli e l'appello a chi sa qualcosa di farsi avanti e di spiegare cosa sia accaduto al 32enne scomparso il 6 ottobre 2024. Il giorno prima, sabato 5, era uscito con gli amici e aveva trascorso la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Sparito dopo la festa, le lacrime di mamma Pina: "So che non c'è più ma ditemi che gli hanno fatto"

