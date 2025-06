Sparatoria le macchie di sangue sul luogo dove è stato ferito il fratello di ' Micciarella'

Una scena di violenza che scuote il Rione Sanità, dove macchie di sangue sull'asfalto raccontano la tragica notte. Due giovani, vittime di un agguato a colpi di arma da fuoco, lottano tra la vita e la morte. Tra loro, Vincenzo La Sala, già noto alle forze dell’ordine, si trova in condizioni gravissime. Un episodio che solleva ancora una volta il velo sulla difficile realtà di questa comunità, lasciandoci interrogativi sul fronte della sicurezza e della giustizia.

Macchie di sangue sull'asfalto del Rione Sanità. È il sangue delle due vittime dell'agguato della scorsa notte. Due ragazzi di 23 anni, feriti da colpi di arma da fuoco. Uno dei due, Vincenzo La Sala, noto alle forze dell'ordine, è in condizioni gravissime perché raggiunto da una.

