Sparatoria in pieno centro ferito il figlio del famoso attore

Una notte di follia a Napoli scuote il cuore della città: una sparatoria in pieno centro, nel quartiere Sanità, ha lasciato due giovani feriti e il figlio di un celebre attore coinvolto in modo drammatico. Un episodio che mette in evidenza le ombre che si addensano sulla vita urbana, tra violenza e paura. La comunità si interroga: quanto ancora dovrà pagare il prezzo di questa escalation?

– Un episodio di cronaca ha destato scalpore a Napoli, precisamente nel quartiere della Sanità, quando un uomo a bordo di uno scooter ha aperto il fuoco su due giovani, intorno alle 3 del mattino. . Questo atto di violenza ha scosso una delle zone più rappresentative della città, lasciando due ragazzi gravemente feriti. Tra questi Giulio Pirozzi, il figlio ventiduenne del noto attore e regista Vincenzo Pirozzi. L’altro giovane, di vent’anni, è in condizioni critiche dopo essere stato colpito al torace. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sparatoria in pieno centro, ferito il figlio del famoso attore

