Sparatoria al quartiere Sanità | ferito Giulio Pirozzi figlio d’arte ma il bersaglio era un altro

Una notte drammatica nel cuore di Napoli: una sparatoria nel quartiere Sanità scuote la città e coinvolge Giulio Pirozzi, figlio d’arte, ferito accidentalmente. Tuttavia, le indagini suggeriscono che il vero obiettivo fosse un’altra giovane vittima, rimasta illesa. Un episodio che solleva molte domande sulla violenza e sulla sicurezza nel quartiere, lasciando tutti con il fiato sospeso. La verità si fa strada tra ombre e dubbi.

Nella notte si è verificata una sparatoria nel quartiere Sanità di Napoli, dove è rimasto coinvolto Giulio Pirozzi, figlio del regista Vincenzo; ma sembra che in realtà l'obiettivo fosse un altro ragazzo rimasto illeso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sparatoria al quartiere Sanità: ferito Giulio Pirozzi, figlio d’arte, ma il bersaglio era un altro

In questa notizia si parla di: Sparatoria Quartiere Sanità Giulio

