Spara e uccide la moglie poi si toglie la vita L’ennesimo femminicidio a Cene Bergamo

Un tragico e drammatico episodio scuote Cene, in provincia di Bergamo, dove un uomo ha tolto la vita alla moglie prima di porre fine alla propria esistenza. Una tragedia che evidenzia ancora una volta il grave problema dei femminicidi nel nostro paese, richiamando l’attenzione sull’urgenza di contrastare la violenza di genere e proteggere le vittime. La comunità si interroga su come prevenire tali drammi e garantire un futuro più sicuro per tutti.

Un altro femminicidio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 5 giugno, a Cene, in provincia di Bergamo. Un 55enne ha ucciso la moglie di 51 anni, sparandole con una pistola. L’uomo ha poi rivolto la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Il delitto sarebbe avvenuto nella casa di famiglia. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli inquirenti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

