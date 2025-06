Spara e uccide la moglie poi si toglie la vita Il presunto movente | gelosia

Una tragedia sconvolge Cene, in Valle Seriana: un uomo di 54 anni, Rubens Bertocchi, ha tolto la vita alla moglie Elena Belloli, di 52 anni, e poi si è suicidato, forse a causa di una gelosia. Un dramma familiare che lascia sgomenti, coinvolgendo anche i figli della coppia e la comunità locale. La polizia sta indagando sulle cause di questa tragedia, mentre il paese piange la perdita di due vite innocenti.

Dramma a Cene, in Valle Seriana. Un uomo di 54 anni, Rubens Bertocchi, ha ucciso la moglie Elena Belloli sparandole con una pistola, poi si è tolto la vita. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 5 giugno nella casa di famiglia al civico 43 di via Bernardo Fanti, dove abitano anche i figli della coppia: uno di 21 anni, l’altro di 11. Da quanto si apprende Elena Belloli, 52 anni, lavorava come geometra in uno studio professionale del paese. Il marito, invece, gestiva un negozio di alimentari. Un’attività chiusa qualche anno fa, secondo i vicini dopo alcuni seri problemi di salute. Ora lavorava come guardia giurata a Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it