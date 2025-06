Spara alla moglie poi il gesto estremo | tragedia in Italia li hanno trovati così

Una tragedia che scuote ancora una volta le mura domestiche in Italia, dove il dramma si è consumato in modo brutale e inatteso. Due vite spezzate in un attimo, all’interno di un ambiente che dovrebbe essere rifugio e sicurezza. La voce dei vicini, i primi a intervenire, racconta di un episodio sconcertante: uno sparo, poi un secondo, e il silenzio che segue. Un dolore troppo grande da immaginare, che ci obbliga a riflettere sulla fragilità della vita e sulla piaga della violenza in famiglia.

Ancora una tragedia orribile in Italia, ancora una volta l’orrore è andato in scena tra le mura di casa. E purtroppo, come già accaduto nei giorni scorsi in due vicende analoghe, il bilancio è stato drammatico: due persone sono state trovate prive di vita dagli agenti, che stando alle prime indiscrezioni sarebbero stati allertati dai vicini. Uno sparo ha infatti improvvisamente squarciato il silenzio. Poi un secondo, a pochi secondi di distanza. Chi ha sentito quei rumori inequivocabili ha subito dato l’allarme ma purtroppo quando la polizia è arrivata sul posto era ormai troppo tardi. L’omicidio-suicidio è andato in scena a Cene, in Val Seriana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spara alla moglie, poi il gesto estremo: tragedia in Italia, li hanno trovati così

In questa notizia si parla di: Tragedia Italia Spara Moglie

Orrore in Italia, Genni uccisa così a soli 100 metri da casa sua: la tragedia in un istante - Orrore in Italia: Genni, 48 anni, è stata tragicamente investita da un SUV a soli 100 metri da casa, mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Tragedia a Cene, marito spara e uccide la moglie poi si toglie la vita - Tragedia a Cene. Un uomo di 55 anni ha ucciso la moglie di 51 anni, sparandole con una pistola. Poi l’omicida si è rivolto l’arma addosso e si è tolto la vita. Il delitto si sarebbe consumato tra le ... Secondo ecodibergamo.it

Dramma a Cene, spara alla moglie e la uccide. Poi si toglie la vita - Omicidio-suicidio in provincia di Bergamo: la donna aveva 51 anni, il marito 55 anni. La tragedia nel primo pomeriggio di oggi nel piccolo centro della Valle Seriana ... Da ilgiorno.it

Tragedia a Cene, marito spara alla moglie poi si toglie la vita - Tragedia a Cene. Un uomo di 55 anni ha ucciso la moglie di 51 anni, sparandole con una pistola. L’uomo si è rivolto l’arma addosso e si è tolto la vita. Il delitto si sarebbe consumato tra le mura ... Come scrive ecodibergamo.it

Uccide la moglie e si toglie la vita, tragedia nel casertano