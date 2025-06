Spara alla moglie e poi si uccide | femminicidio-suicidio in provincia di Bergamo

Una tragedia sconvolgente ha scosso la provincia di Bergamo: un uomo di 55 anni ha sparato alla moglie di 51 anni, uccidendola, e poi si è tolto la vita. Un dramma che si inserisce nel grave fenomeno dei femminicidi e delle violenze domestiche, che richiede attenzione e interventi immediati. La vicenda di Cene ci ricorda quanto sia fondamentale agire per prevenire simili tragedie e proteggere le vittime.

Ha ucciso la moglie di 51 anni sparandole con una pistola mentre erano nella loro casa. Poi l’uomo, un 55enne, ha rivolto l’arma verso di sé e si è tolto la vita. L’ennesimo femminicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì a Cene, piccolo Comune della Val Seriana, in provincia di Bergamo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spara alla moglie e poi si uccide: femminicidio-suicidio in provincia di Bergamo

