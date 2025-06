spara alla moglie e poi si toglie la vita dramma nel bergamasco

Tragedia sconvolgente nel bergamasco: un uomo di 55 anni ha sparato alla moglie di 51 e, poi, si è tolto la vita con la stessa arma, lasciando una famiglia distrutta. La drammatica scena si è svolta a Cene, mentre i soccorsi e le indagini sono appena iniziati. Una tragedia che scuote profondamente la comunità e ci ricorda quanto sia fragile il confine tra normalità e dolore.

AGI - Un 55enne, Ruben Bertocchi, ha ucciso a colpi di pistola la moglie, Elena Belloli, 51 anni, e si è poi tolto la vita con la stessa arma. L'omicidio-suicidio è avvenuto nell'abitazione di famiglia a Cene, in provincia di Bergamo, in Val Seriana, intorno alle 17. A chiamare i Carabinieri è stato uno dei due figli della coppia. Dai primi accertamenti dei militari della compagnia di Clusone e del nucleo investigativo di Bergamo, coordinati dal pm di turno Giampiero Golluccio, non è ancora emerso un movente chiaro dietro il gesto dell'uomo. . 🔗 Leggi su Agi.it