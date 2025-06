Spalletti vs Acerbi ‘Mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto’ stoccata a Mancini

In un clima di tensione e polemiche, Spalletti risponde alle accuse di Acerbi, sottolineando l’importanza del rispetto verso la maglia azzurra. La sua dichiarazione, pungente e diretta, mette in discussione non solo le motivazioni del difensore, ma anche i valori fondamentali che devono guidare il team nazionale. Un episodio che rischia di scatenare ulteriori confronti e riflessioni sulla leadership e i principi che devono caratterizzare la nostra Nazionale.

Il ct risponde alla rinuncia del difensore e al like dell’ex ct. «Un giorno Acerbi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto. Poi gli dirò cosa è per me il rispetto verso la Nazionale». Con queste parole, Luciano Spalletti ha affrontato la polemica esplosa attorno al rifiuto di Francesco Acerbi di rispondere alla convocazione azzurra. Il ct azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida con la Norvegia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Al centro del caso anche il like dell’ex ct Roberto Mancini al post con cui Acerbi aveva motivato la sua rinuncia. La replica di Spalletti è amara, ma ironica: «Penso gli abbiano rubato il telefono, ormai i cellulari si hackerano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Spalletti vs Acerbi ‘Mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto’, stoccata a Mancini

In questa notizia si parla di: Acerbi Rispetto Spalletti Spiegherà

“È venuto a mancare il rispetto da parte di chi deve guidare un gruppo”: Acerbi spiega perché ha detto no a Spalletti - Francesco Acerbi, simbolo di integrità e determinazione, ha detto "no" alla convocazione in Nazionale, richiamando alla attenzione il tema del rispetto nel mondo del calcio.

#Spalletti a Sky Sport: "#Acerbi poi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto, e gli dirò quello che penso sul rispetto a me e alla nazionale. Il like di #Mancini al difensore dell'#Inter? Penso che gli avranno rubato il telefono e gli stanno mettendo like per farg Partecipa alla discussione

#Spalletti e il caso #Acerbi: "Mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto" Il ct della Nazionale è tornato sulla polemica intorno al difensore dell'#Inter, che rifiutato la convocazione in Nazionale Partecipa alla discussione

SPALLETTI A MUSO DURO CONTRO ACERBIUN GIORNO MI SPIEGHERA' COME GLI HO MANCATO DI RISPETTO