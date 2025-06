Spalletti | Un giorno Acerbi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto E sul like di Mancini | Gli avranno hackerato il telefono

Luciano Spalletti torna a commentare le tensioni con Acerbi e le recenti polemiche social, sottolineando l’attesa di un confronto diretto per chiarire ogni malinteso. Tra sfide sportive e questioni di rispetto, il mister si prepara a parlare apertamente, convinto che solo il dialogo possa mettere fine alle incomprensioni. La vicenda resta aperta, ma una cosa è certa: la passione per il calcio e il rispetto reciproco sono al centro di ogni discussione.

"Un giorno Acerbi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto". Con queste parole, ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti torna sul no del difensore dell’Inter alla convocazione del ct azzurro e soprattutto sulle sue spiegazioni via social. "Poi sarò io a dirgli quello che penso io del rispetto e di quello che ha fatto lui a me e alla Nazionale", aggiunge il ct alla vigilia della sfida. 🔗 Leggi su Feedpress.me