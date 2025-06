Spalletti Un giorno Acerbi mi spiegherà a Oslo ci giochiamo tanto

Spalletti, con il suo stile diretto e appassionato, ripercorre il rifiuto di Acerbi alla convocazione azzurra, sottolineando come quella partita in Norvegia possa decidere il nostro futuro mondiale. Un confronto tra parole e valori che promette di svelare ancora molte dinamiche e emozioni nel cammino verso il Qatar. La passione per la nazionale si intreccia con le sfide personali, e il calcio diventa così un universo di rispetto e ambizione.

"Quella in Novergia è la partita più importante, quella che può portarci al Mondiale" FIRENZE - "Un giorno Acerbi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto". Con queste parole, ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti torna sul no del difensore dell'Inter alla convocazione del ct azzurro e so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "Un giorno Acerbi mi spiegherà, a Oslo ci giochiamo tanto"

