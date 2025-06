Spalletti su Acerbi | Non si parla di quelli che hanno rifiutato la chiamata

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, si concentra sull'importanza dell'equilibrio e della concentrazione in vista della sfida contro la Norvegia, sottolineando che in partite di questo livello le differenze tra i giocatori si annullano di fronte alla posta in gioco. La sua analisi si focalizza sulla partita e sugli aspetti tecnici, lasciando da parte le polemiche sui rifiuti. Un approccio che promette di accendere l'entusiasmo degli appassionati italiani.

Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Norvegia, primo appuntamento per le qualificazioni al Mondiale della Nazionale. «In una partita di questo livello qui non ci sono differenze. Anche se esistessero per il valore di qualche giocatore, ecco che poi c’è l’importanza della gara che le annulla. E’ una partita equilibrata» Sugli infortuni: « E’ chiaro che a fine Serie A si arriva sempre con qualche problemino. Ma poi per quanto riguarda il mio lavoro è difficile dover dire mi manca questo o quello, ho la possibilitĂ di poter scegliere giocatori tra tante squadre e li abbiamo rimpiazzati in maniera corretta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti su Acerbi: «Non si parla di quelli che hanno rifiutato la chiamata»

