Spalletti sicuro | L’essenziale è andare con la testa alta e con lo sguardo corretto noi tenteremo di vincere Acerbi? Non si parla di quelli che hanno rifiutato…

Luciano Spalletti, con la sua consueta sicurezza, ci ricorda che l’essenziale è affrontare ogni sfida con la testa alta e lo sguardo determinato. Alla vigilia della partita di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro la Norvegia, il tecnico sottolinea l’importanza di concentrazione e cuore per conquistare la vittoria. Per Spalletti, vincere significa non solo segnare più gol dell’avversario, ma anche essere pronti mentalmente e fisicamente. È questa la strada per raggiungere il successo, e noi tentarci...

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Norvegia. Le parole In vista del match Qualificazione ai Mondiali del 2026 contro la Norvegia, il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha rilasciato queste dichiarazioni. COSA FARE PER VINCERE – «Sono diverse le cose da fare. Più gol dell’avversario e poi essere nelle condizione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti sicuro: «L’essenziale è andare con la testa alta e con lo sguardo corretto, noi tenteremo di vincere. Acerbi? Non si parla di quelli che hanno rifiutato…»

In questa notizia si parla di: Spalletti Sicuro Essenziale Andare

Vantaggio meritato del Napoli che ha schiacciato il Cagliari per tutto il primo tempo . Il Napoli pressa alto e recupera palla bene . Mister Conte è meno estetico di Spalletti ma più "essenziale"e sta portando al titolo ugualmente #NapoliCagliari Partecipa alla discussione

Spalletti: “Sarei voluto andare a cena con Vialli” - Intanto ecco le parole di Calamai<<< L'articolo Spalletti: “Sarei voluto andare a cena con Vialli” proviene da JuveNews.eu. Lo riporta msn.com

Napoli, Spalletti: "Champions? Abbiamo deciso di andare a raddoppiare, a vincere" - Le parole dell'allenatore del Napoli Spalletti al termine della partita contro lo Spezia Seconda frazione di gioco ricca di emozioni per il Napoli, che grazie alle reti di Kvaratskhelia e Osimhen ... Da gianlucadimarzio.com

Spalletti: "Non ho ricevuto offerte per andare altrove. Resto a Napoli? Lo dica la società" - Spalletti non sta meditando di andare via per motivi economici. “Non c’è stata necessità di fare nessuna trattativa. Non ho rifiutato nessun aumento di stipendio, non ho da pagare alcuna ... Da repubblica.it

l’IRRUENTO Stefano Bandecchi e la vicenda Cutulo w/MAX PROIETTI | Cerbero Podcast #1932