Spalletti rivela | Ecco quali sono le condizioni di Cambiaso Acerbi? Non si parla di quelli che hanno rifiutato la chiamata…

In vista della sfida cruciale con la Norvegia, il ct dell’Italia Luciano Spalletti svela gli aggiornamenti su Cambiaso e le condizioni di Acerbi, chiarendo anche il discorso sui giocatori che hanno rifiutato la chiamata. Con un occhio rivolto alla qualificazione ai Mondiali 2026, Spalletti sottolinea l’importanza di strategie vincenti e mentalità forte: per conquistare la vittoria, bisogna fare più gol degli avversari e arrivare preparati a giocarsela fino in fondo.

Spalletti, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Norvegia. Le sue dichiarazioni. In conferenza stampa alla vigilia di Norvegia Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il ct Luciano Spalletti ha parlato anche del bianconero Cambiaso. COSA FARE PER VINCERE – «Sono diverse le cose da fare. Più gol dell’avversario e poi essere nelle condizione di giocarsela. Io voglio giocarla a tutto campo, saper scegliere quando pressare e quando fare blocco basso difendendo con tutti i calciatori. L’essenziale è andare con la testa alta e con lo sguardo corretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti rivela: «Ecco quali sono le condizioni di Cambiaso. Acerbi? Non si parla di quelli che hanno rifiutato la chiamata…»

In questa notizia si parla di: Spalletti Rivela Ecco Sono

Raspadori rivela: «Spalletti felice per lo scudetto del Napoli. Un legame!» - Giacomo Raspadori, dal ritiro della Nazionale, svela il segreto della felicità di Luciano Spalletti per lo scudetto del Napoli.

Luciano Spalletti, conferenza Norvegia-Italia: "Sarà una partita equilibrata, non ci sono differenze. A fine Serie A c'è sempre qualche problemino" - QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026 - Spalletti, conferenza Norvegia-Italia: "Sarà partita equilibrata, senza differenze a priori. A fine Serie A sempre problemini..." ... Secondo eurosport.it

Ilary Blasi furiosa contro Luciano Spalletti: ecco l’attacco e cosa è successo - Scopri come Ilary ha reagito alle recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti nel suo nuovo libro, il Paradiso esiste. Da mondotv24.it

Italia, l'abbraccio di Spalletti a Marco Nosotti di Sky dopo il lutto: il VIDEO, ecco cosa si sono detti - IL COLLOQUIO - A rivelare cosa si sono detti i due è stato lo ... per riuscire a andare avanti. Ecco, tutto qua. Perché Spalletti è un ct ma è anche un uomo di sensibilità, di bella umanità. Riporta msn.com

Spalletti rivela: “Ecco il gesto campione di Osimhen nello spogliatoio”