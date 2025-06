Spalletti risponde ad Acerbi | Un giorno mi spiegherà come gli ho mancato di rispetto

Il mondo del calcio è scosso dalla disputa tra Luciano Spalletti e Marco Acerbi, con quest’ultimo che rifiuta la convocazione e accusa il ct di mancanza di rispetto. La risposta di Spalletti, pronta e decisa, promette di chiarire un giorno come lui abbia mancato di rispetto ad Acerbi, alimentando un dibattito acceso e ricco di tensioni. Ma cosa si nasconde dietro a questa intricata vicenda?

Il rifiuto di Acerbi della convocazione della Nazionale da parte di Luciano Spalletti è diventato un caso. Il calciatore ha apertamente attaccato il ct dicendo « Non c’è stato rispetto da parte di chi dovrebbe guidare il gruppo». Da qui è nato un polverone con diversi interventi da parte di altri calciatori della Nazionale e dello stesso Gravina che però è stato molto tenero dicendo solo «non entro nel merito, dispiaciuto per la sua assenza». Oggi ne ha finalmente parlato il ct Spalletti ne ha parlato intervistato da Sky Sport: « Acerbi un giorno mi spiegherà come gli ho mancato di rispetto: mi spiegherà e poi gli dirò quello che penso io di quello che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it