Spalletti lasciato sgomento da Mancini | “Gli hanno rubato o hackerato il telefono non scherziamo”

In un clima di tensione e svelate tensioni tra allenatori, Luciano Spalletti si mostra sgomento per le recenti polemiche e accuse, lasciando trasparire un senso di ingiustizia e frustrazione. La sua riflessione sulla mancanza di rispetto e il messaggio rivolto a Mancini rivelano come anche il mondo del calcio sia attraversato da dinamiche complesse e passionali. Scopriamo i dettagli di questa intricata vicenda che tiene banco nella Nazionale.

Luciano Spalletti, alla vigilia di Norvegia-Italia, è tornato a parlare di Acerbi. "Deve farmi capire quando c'è stata la mancanza di rispetto", e ha mandato un messaggio pure al suo predecessore Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

