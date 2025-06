Spalletti che caos in Nazionale | dichiarazioni pesanti sul difensore

Spalletti scatena un vero terremoto in Nazionale: dichiarazioni pesanti su un difensore azzurro scuotono il gruppo a poche ore dalla sfida decisiva contro la Norvegia. L’Italia si prepara con determinazione, ma le tensioni interne rischiano di complicare il cammino verso Qatar 2026. È un momento cruciale che potrebbe rivoluzionare il futuro degli azzurri, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa succederà davvero? La risposta potrebbe cambiare tutto.

A poche ore dalla gara contro la Norvegia per la qualificazione ai Mondiali del 2026, Spalletti attacca pubblicamente un difensore azzurro. L’Italia di Spalletti torna in campo con un obiettivo molto preciso: vincere per cominciare bene il cammino verso il prossimo Mondiale. La nazionale italiana non gioca una coppa del mondo dal lontano 2014, quando gli azzurri di Cesare Prandelli furono eliminati ai gironi dall’Uruguay di Luis Suarez e Diego Godin. Bambini di 11 anni non hanno mai visto la propria Nazionale disputare un Mondiale, basta questo per far comprendere agli azzurri la responsabilità che hanno. 🔗 Leggi su Sportface.it