Spalletti bombe su Acerbi e Mancini | Me lo deve spiegare

Luciano Spalletti non le manda a dire, puntando il dito contro Acerbi e Mancini in un acceso confronto pubblico. Con parole pungenti e un tono deciso, il ct della Nazionale chiarisce le sue posizioni e mette in discussione atteggiamenti che, a suo avviso, compromettono il rispetto e l’unità della squadra. Ma cosa c’è dietro questa polemica? Scopriamolo insieme, perché nel calcio come nella vita, i retroscena sono sempre più sorprendenti di quanto si immagini.

"Un giorno Acerbi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto. E gli dirò ciò che penso io sul rispetto per ciò che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto". Commenta così Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ai microfoni di Sky Sport in vista del match di qualificazione mondiale contro la Norvegia. E ancora: "Il like di Roberto Mancini al tweet? Qualcuno gli ha rubato il telefono e c'è qualcuno che gli sta mettendo like per fargli fare brutta figura - ha aggiunto -. Ormai i telefoni vengono hackerati, non potrei pensarla diversamente". Per Spalletti, quella contro la Norvegia, può essere un match decisivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Spalletti, bombe su Acerbi e Mancini: "Me lo deve spiegare"

