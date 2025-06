Spalletti attacca ancora Acerbi | Un giorno dovrà spiegarmi una cosa ecco cosa penso del rispetto

Luciano Spalletti non ha risparmiato dure parole nei confronti di Francesco Acerbi, tornando ancora una volta sul caso della sua mancata convocazione in Nazionale. Le sue dichiarazioni a Sky Sport svelano un atteggiamento deciso e riflessivo, lasciando trasparire che un giorno Acerbi dovrà spiegare cosa ha causato questa incomprensione. Ma fino ad allora, le parole di Spalletti continuano a far discutere. Ecco cosa pensa davvero del rispetto nel mondo del calcio.

Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico, sul caso scoppiato con il rifiuto di Francesco Acerbi all'Italia. Tutti i dettagli. Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport del rifiuto della convocazione da parte di Francesco Acerbi con l' Italia. Un caso nato dopo i problemi del difensore dell' Inter proprio con il ct. MESSAGGIO ACERBI E LIKE MANCINI – «Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto e io gli dirò quello che penso io sul rispetto e su ciò che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto. Penso che a Mancini gli abbiano rubato il telefono e qualcuno gli stia mettendo like per farlo passare male e fare brutta figura.

