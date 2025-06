Spalletti | Acerbi? Non parlo di chi rifiuta Dimarco? L’ho trovato

Domani sera l’Italia si gioca tutto contro la Norvegia per conquistare il biglietto mondiale. Il CT Spalletti, nella conferenza stampa, affronta le sfide del momento, tra infortuni e decisioni difficili, dedicando attenzione anche agli interisti Acerbi e Dimarco. La sua strategia e determinazione sono fondamentali: come affronta queste complicazioni e prepara la squadra per un match decisivo? Le sue parole chiariranno il percorso verso il sogno mondiale.

Domani l'appuntamento dell'Italia, contro la Norvegia, per strappare il pass di Qualificazione ai Mondiali. Il CT Spalletti, in conferenza stampa, si sofferma sugli interisti, presenti e non. Arriva, infatti, un'altra breve battuta sul rifiuto di Acerbi. Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Norvegia-Italia. Come affronta tutti questi infortuni? Quando si arriva infondo in una competizione come il campionato italiano è chiaro che dal punto di vista fisico ci si arriva con qualche problemino. Ma per quello che è il mio lavoro è difficile dire "Mi manca questo, mi manca quello" perché ho la possibilità di scegliere calciatori tra tante squadre.