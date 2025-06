Spagna in finale di Nations League dopo una partita folle contro la Francia | ben 9 gol segnati

La Spagna conquista con merito una finale emozionante di Nations League, dopo una sfida ricca di colpi di scena e ben 9 gol segnati, culminata in una vittoria spettacolare per 5-3 contro la Francia di Deschamps. Yamal e i suoi ragazzi hanno regalato ai tifosi un match indimenticabile, e ora si preparano a affrontare il Portogallo domenica 8 giugno alle 21:00. La battaglia per il titolo promette scintille—restate con noi per scoprire cosa riserverà questa finalissima!

La Spagna dà vita a una partita pazzesca contro la Francia e si prende la finale di Nations League che si giocherà domenica 8 giugno alle 21:00 contro il Portogallo. Yamal e compagni battono 5-3 la Nazionale di Deschamps dopo un finale folle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

