Spagna-Francia oggi in Nations League dove vederla in TV e diretta streaming | orario e canale

Non perdere l’appuntamento imperdibile di questa sera: alle 21:00, Francia e Spagna si sfidano a Stoccarda nella seconda semifinale di Nations League. Scopri dove seguire in diretta tv e streaming questa emozionante partita, con orario e canali ufficiali per vivere ogni passaggio in modo semplice e coinvolgente. Continua a leggere e preparati a tifare per la tua squadra del cuore!

Oggi si gioca la seconda semifinale di Nations League, Francia-Spagna, di scena a Stoccarda dalle 21:00. Diretta in chiaro in TV e in streaming su Cielo (e cielo.it). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il #Portogallo è in finale di #NationsLeague : Germania battuta 2-1 Conceição e #CristianoRonaldo ribaltano il vantaggio di Florian Wirtz. In finale i portoghesi affronteranno la vincente di Francia-Spagna #Sportitalia Tweet live su X

