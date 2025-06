Spagna-Francia Koné dal 1? | la Roma e Gasperini osservano

mentre la Francia, campione del mondo in carica, punta a consolidare il suo status di favorita. La sfida promette emozioni intense e grandi spettacoli, con due nazionali che non vogliono lasciare nulla al caso. Chi avanzerà verso la finalissima? Restate con noi per scoprire tutto sull’evento che sta catturando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

La stagione ha appena chiuso i battenti ma le azioni di campo non sono finite. Già, perché sotto la luce dei riflettori finiscono le Nazionali. Nella serata di oggi 5 giugno andrà in scena la seconda semifinale di Nations League, che metterà contrapposte due squadre di alto rango. Stiamo parlando di Spagna e Francia, pronte a scendere in campo alle ore 21:00 alla Mercedes Benz-Arena. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria dell’Europeo e proveranno a confermarsi. Gli ospiti, invece, desiderano raggiungere l’ultimo atto della competizione, lì dove ad aspettare ci sarebbe il Portogallo. I Galletti si schiereranno con il consueto 4-2-3-1, in cui figura uno dei rappresentanti della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Spagna-Francia, Koné dal 1?: la Roma e Gasperini osservano

