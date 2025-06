Spaccio di droga violazione del Daspo e consumo di alcol in area vietata | raffica di controlli in zona stazione

Un'ondata di controlli intensificati dalla Polizia Locale di Ravenna ha portato alla luce una serie di irregolarità che spaziano dallo spaccio di droga al consumo di alcol in aree vietate, fino a violazioni di Daspo urbano e altri reati. Un intervento deciso volto a garantire sicurezza e legalità nel cuore della città, dimostrando come l’azione tempestiva delle forze dell’ordine sia fondamentale per ripristinare l’ordine pubblico e tutelare i cittadini.

Si va dallo spaccio di droga, al consumo di alcol in area vietata, ma ci sono anche la violazione di un Daspo urbano e altri reati. Sono questi i risultati dei controlli effettuati dalla Polizia Locale di Ravenna, concentrati in particolare nella zona della stazione e dei Giardini Speyer. Nella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Spaccio di droga, violazione del Daspo e consumo di alcol in area vietata: raffica di controlli in zona stazione

