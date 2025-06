Spaccata in un negozio di via Garibaldi a Torino | ladro fugge con la cassa arrestato

Un colpo audace e violento ha scosso la tranquilla via Garibaldi di Torino, quando un ladro armato di un tombino ha sfondato la vetrina di un negozio, creando un varco per arraffare la cassa. La sua fuga è stata breve: arrestato poco dopo dalle forze dell’ordine. Un episodio che ancora una volta mette in luce l’importanza della vigilanza e della prontezza delle forze di sicurezza.

Con un tombino in metallo ha colpito diverse volte e infine spaccato la vetrina, si è creato un varco ed è entrato nel negozio di via Garibaldi a Torino nella notte di lunedì 26 maggio, ma non si è accorto della presenza del personale del commissariato Centro impegnato in servizi dedicati alla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Spaccata in un negozio di via Garibaldi a Torino: ladro fugge con la cassa, arrestato

