Spaccata alla Castelli Romani è l' ennesimo caso in città Ianeselli | Più videosorveglianza e polizia locale

Ancora una notte di allarme nel cuore di Trento: la recente spaccata alla Gastronomia Castelli Romani, nel centro storico, evidenzia la crescente emergenza sicurezza per commercianti e cittadini. Nonostante videosorveglianza e pattuglie della polizia locale, i malviventi continuano a colpire impunemente, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione. La domanda che ci poniamo è: come garantire protezione e tranquillità in una città che merita di essere sicura?

Non c'è pace per i commercianti trentini che si trovano a fare i conti con l'ennesima spaccata: è successo nella notte tra il 3 e il 4 giugno alla gastronomia Castelli Romani di via Santa Trinità, a un passo dal centro storico di Trento. I ladri, che hanno alleggerito il fondo cassa. © Trentotoday.it - Spaccata alla Castelli Romani, è l'ennesimo caso in città. Ianeselli: "Più videosorveglianza e polizia locale"

