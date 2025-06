Soverato il futuro della Calabria si coltiva nei campi | successo per il talk sull’agricoltura regionale

Soverato si conferma come il cuore pulsante della Calabria, dove il futuro si coltiva nei campi. Sabato 31 maggio, il talk “Calabria a Km 0” ha riunito leader, istituzioni e agricoltori per celebrare l'importanza di un'agricoltura sostenibile e locale. Un evento che ha acceso nuove speranze e opportunità per il settore, sottolineando come il successo della regione passi attraverso la valorizzazione delle sue risorse agricole. Sul palco del talk condotto da ...

Si è tenuto sabato 31 maggio, a Soverato, l’incontro dal titolo “Calabria a Km 0”, promosso dal GAL Serre Calabresi, che ha posto al centro del dibattito il ruolo cruciale dell’agricoltura per lo sviluppo della regione. Un focus autentico e partecipato sul mondo agricolo calabrese, che ha visto protagonisti i rappresentanti delle principali organizzazioni di categoria, le istituzioni e gli operatori del settore. Sul palco del talk condotto da Frank Teti e Antonella Scalzi, si sono confrontati su sfide, proposte e visioni per il futuro agricolo della Calabria: Maria Grazia Milone, Presidente CIA Calabria Centro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Soverato, il futuro della Calabria si coltiva nei campi: successo per il talk sull’agricoltura regionale

In questa notizia si parla di: Soverato Calabria Talk Agricoltura

Calabria a Km: a Soverato il festival dell’agricoltura di prossimità - Si intende salvaguardare, al contempo, il patrimonio culturale inestimabile di tradizioni e di saperi, che si andrebbe perdendo in territori a rischio di spopolamento e in mercati chiamati a ... Si legge su cn24tv.it

Soverato la più ricca della Calabria per l’ottavo anno consecutivo - Soverato è la città più ricca della Calabria e mantiene il primato per l’ottavo anno consecutivo. Ad attestarlo i dati della dichiarazione dei redditi del 2024 riferiti all’anno di imposta ... Secondo msn.com

FESTIVAL CALABRIA a Km 0” - Soverato, 31 maggio 2025