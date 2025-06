Sostentamento del clero diocesano don Alessandro Scarda nominato vice presidente

L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, monsignor Ivan Maffeis, ha annunciato con entusiasmo la nomina di don Alessandro Scarda come nuovo vice-presidente dell’Istituto diocesano di sostentamento del clero. Questa scelta strategica rafforza l’impegno della diocesi nel supporto ai propri sacerdoti, garantendo una gestione più efficace delle risorse e un sostegno concreto alla vita ecclesiastica. La nomina si inserisce in un momento di rinnovamento e prospettive positive per l’intera comunità religiosa, rafforzando il ruolo centrale del clero nella vita dei fedeli.

L'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve monsignor Ivan Maffeis ha nominato vice-presidente dell’Istituto diocesano di sostentamento del clero don Alessandro Scarda, fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio, fissato a settembre prossimo. Nomina che segue di pochi giorni quella a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Sostentamento del clero diocesano, don Alessandro Scarda nominato vice presidente

