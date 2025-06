Sostenibilità digitale nelle PMI italiane | buone le intenzioni competenze da colmare

La sostenibilità digitale rappresenta un imperativo per le PMI italiane, che mostrano buone intenzioni ma devono ancora colmare importanti lacune nelle competenze. In un mondo in cui l’impatto ambientale delle tecnologie è sotto gli occhi di tutti, le aziende sono chiamate a adottare pratiche più responsabili. Solo attraverso formazione e consapevolezza si potrà trasformare l’impegno in azioni concrete, contribuendo a un futuro più verde e sostenibile.

(Adnkronos) – L'impatto ambientale delle attività lavorative quotidiane, in particolare quello derivante dal consumo energetico e dal ciclo di vita dei dispositivi informatici, è un tema centrale nel dibattito aziendale contemporaneo. Computer, monitor e altri apparecchi elettronici utilizzati quotidianamente in azienda richiedono un'alimentazione continua che, su scala globale, si traduce in un significativo impatto ambientale.

