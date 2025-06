Sostenere Iannella è un’occasione di rinnovamento per il partito

Sostenere Iannella rappresenta un’occasione di rinnovamento autentico per il nostro partito. Da oltre un anno e mezzo, Mario ha dimostrato impegno, ascolto e passione, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà locali, dando nuova voce ai temi fondamentali della politica. In vista del congresso cittadino, questa candidatura può aprire una strada di innovazione e rigenerazione, vitali per il futuro della nostra comunità.