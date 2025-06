Sostegno all’editoria siciliana | al via l’avviso Irfis per 3 milioni di euro a fondo perduto

Se sei un professionista dell’editoria siciliana, questa è un’occasione da non perdere! Irfis FinSicilia ha annunciato un avviso per 3 milioni di euro a fondo perduto, destinato a sostenere le imprese del settore, comprese radio e TV locali. Un'iniziativa fondamentale per rafforzare la cultura e l’informazione nell’isola. Scopri come accedere a questa opportunità e trasformare il tuo progetto in realtà!

È stato pubblicato da Irfis FinSicilia l’avviso per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto destinate al settore dell’editoria e delle emittenti radio e televisive operanti in Sicilia. La misura, approvata il 16 maggio dalla giunta regionale guidata dal presidente Renato Schifani, entra ora nella fase operativa con un plafond di 3 milioni di euro provenienti dal Fondo Sicilia. I beneficiari sono le imprese dell’editoria cartacea e digitale, le emittenti radio e televisive e le agenzie di stampa che producono un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno, con almeno un collaboratore attivo sul territorio e sede legale o operativa nell’Isola. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sostegno all’editoria siciliana: al via l’avviso Irfis per 3 milioni di euro a fondo perduto

