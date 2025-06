Sorelline uccise negli Usa il padre ancora ricercato | “Trovate con sacchetti in testa morte per asfissia”

Il dramma familiare scuote gli Stati Uniti: tre sorelline di 9, 8 e 5 anni sono state trovate senza vita, con sacchetti di plastica in testa e i polsi legati, morte probable per asfissia. Cercano ancora il padre, Travis Decker, ora ricercato con una ricompensa di 20mila dollari. Un caso agghiacciante che ha sconvolto l'intera comunità e che aggiornamenti continueranno a seguirne lo sviluppo.

Proseguono senza sosta le ricerche di Travis Decker, il 32enne accusato di aver ucciso le sue tre figlie di 9, 8 e 5 anni nei pressi di un campeggio nello Stato di Washington, negli Usa. Offerta una ricompensa di 20mila dollari. Le bimbe sono state trovate con "sacchetti di plastica in testa e i polsi legati con delle fascette". A quanto si apprende, sarebbero morte per asfissia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

