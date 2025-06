Sopravvissute a uno stupro Gli abiti delle vittime in mostra | l’abbigliamento non provoca

In un gesto di coraggio e consapevolezza, la mostra "Com’eri vestita? Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale" promossa dalla Fondazione Felicita Morandi affronta un tema delicato con forza e dignità. Gli abiti esposti, testimonianza delle vittime, sfidano i pregiudizi e sottolineano che l’abbigliamento non provoca la violenza. Un’iniziativa importante per educare, sensibilizzare e combattere gli stereotipi, affinché #NonSiSiaMaiPiùTestimoniSilenziosi di violenza.

Un'iniziativa importante, a promuoverla la Fondazione Felicita Morandi, in occasione dei vent'anni di attività. Alla Biblioteca comunale è allestita la mostra itinerante, realizzata dal Centro Antiviolenza Cerchi d'Acqua, dal titolo " Com'eri vestita? Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale ". ieri mattina è stata visitata dagli alunni di seconda e terza media di Marchirolo. Nello spazio comunale esposti, davanti agli scaffali dei libri, normali abiti da donna che raccontano storie di violenza. L'esposizione si propone di sfatare il pregiudizio secondo cui l'abbigliamento delle vittime possa in qualche modo giustificare la violenza subita.

