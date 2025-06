Sophia Bush fu vittima di abusi sul set di una serie | Un' ansia così forte da non riuscire ad uscire di casa

Sophia Bush, nota per il suo ruolo in "One Tree Hill", ha condiviso un'esperienza dolorosa che ha segnato profondamente la sua vita. Durante un'intervista nel podcast "Reclaiming with Monica Lewinsky", l'attrice ha rivelato di aver subito abusi sul set di una serie, un trauma così forte da generare ansia e paura tali da impedirle di uscire di casa. Un racconto coraggioso che mette in luce le sfide nascoste dietro le quinte dello spettacolo.

La star di One Tree Hill ha raccontato ciò che dovette subire durante la lavorazione di uno show in cui lavorò diversi anni fa. Sophia Bush è stata ospite del podcast Reclaiming with Monica Lewinsky e ha confessato di aver vissuto un trauma lavorativo legato ad una situazione che si ripresentava costantemente con una persona talmente grande da 'poter essere mio padre'. L'attrice non ha fatto il nome della serie ma ha specificato che si tratta di un'esperienza vissuta successivamente al lavoro nella famosa serie One Tree Hill. Gli abusi subiti da Sophia Bush sul set "Quando ci ripenso, dopo due anni avevo la possibilità di andarmene.

