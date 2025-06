Sonrisa scaduta la proroga | ora potrebbe scattare la chiusura

Dopo tre proroghe, la situazione della Sonrisa di Sant'Antonio Abate si avvia ormai alla conclusione: oggi scade l’ultima concessione, alimentando un forte fermento tra cittadini e clienti affezionati. La chiusura del celebre castello, simbolo di tradizione e festa nel cuore del Vesuvio, potrebbe diventare realtà, segnando un capitolo decisivo per il locale e la sua storia. Il futuro è ora nelle mani delle autorità, mentre l’attesa cresce.

È scaduta oggi la terza proroga alla confisca dei terreni sui quali sorge la Sonrisa di Sant'Antonio Abate. Grande attesa nel Comune in provincia di Napoli per conoscere il destino del locale noto come Castello delle Cerimonie di proprietà della famiglia Polese, al centro di un processo per.