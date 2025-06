Sono pentito l’amavo Ascoltato al processo il marito di Maria Ferreira che la uccise a coltellate

Nel cuore del processo per il tragico femminicidio di Maria Batista Ferreira, l’audizione di Vittorio Pescaglini ha catturato l’attenzione di tutti. Il marito, reo confesso, ha aperto il suo cuore, rivelando dettagli sconvolgenti e portando alla luce la drammatica vicenda che ha sconvolto Fornaci. Un momento cruciale che mette in discussione non solo la verità processuale, ma anche le sfumature di un dolore che nessuna donna dovrebbe mai conoscere.

Era il momento più atteso al processo in Corte d’Assise per il femminicidio di Maria Batista Ferreira, la 51enne uccisa a Fornaci il 26 febbraio 2024 con quattro coltellate. E l’esame in aula dell’imputato reo confesso, Vittorio Pescaglini, 57 anni di Fabbriche di Vallico, non ha tradito le attese. L’uomo, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, difeso dall’avvocato Gianmarco Romanini, ha deciso di rispondere a tutte le domande del pm Paola Rizzo, del presidente della Corte, Nidia Genovese, e delle parti civili per quaranta lunghi minuti, durante i quali ha ripercorso gli oltre venti anni trascorsi con Maria Batista, fino a quel tragico e triste epilogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Sono pentito, l’amavo“. Ascoltato al processo il marito di Maria Ferreira che la uccise a coltellate

