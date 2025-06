Sono molto deluso da lui Trump scarica Musk

La recente rottura tra Donald Trump e Elon Musk scuote il mondo della tecnologia e della politica. L'ex presidente Usa non ha esitato a criticare pubblicamente il patron di Tesla, accusandolo di averlo tradito in un momento cruciale. Un confronto che mette in luce tensioni profonde e interessi contrastanti nel futuro dell'elettrico, lasciando gli osservatori a chiedersi: cosa riserverà questa frattura ai soggetti coinvolti e all'industria?

Rottura definitiva tra il presidente Usa e l'ex "Doge", con il primo che bastona il patron di Tesla: "L'ho aiutato tanto. All'improvviso ha avuto un problema e se n'è andato quando ha scoperto che avremmo dovuto tagliare l'obbligo di veicoli elettrici". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sono molto deluso da lui". Trump scarica Musk

