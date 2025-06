Sono già notti tropicali | Partite in anticipo con temperature non sotto i 20 gradi

In un’estate che si apre con un anticipo di caldo africano, Ravenna si distingue per notti tropicali che sfidano le consuete medie stagionali. Tra il primo e il secondo giugno, le temperature minime non sono scese sotto i 20 gradi, creando un clima anomalo e intrigante. Come spiega il meteorologo Pierluigi Randi, questo fenomeno ha interessato principalmente i grandi centri urbani, sottolineando come i cambiamenti climatici stiano rivoluzionando le nostre stagioni e le abitudini quotidiane.

Ravenna, 5 giugno 2025 – Con alcuni giorni di anticipo rispetto alle medie del periodo, per un paio di notti (quella tra l'1 e il 2 giugno e quella successiva) nella nostra provincia si sono registrate altrettante notti tropicali, ossia caratterizzate dal fatto che la t emperatura minima non scende al di sotto dei 20 gradi. Come osserva il tecnico meteorologo Pierluigi Randi "si è trattato di un fenomeno che ha riguardato solo i grossi centri urbani, risparmiando le aree rurali dove invece le minime sono scese al di sotto della soglia. Escludendo ovviamente gli ambienti climatizzati, la notte tropicale comporta qualche disagio, in primis una qualità del sonno non certo ottimale.

