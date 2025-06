Sono 16 brani legati al viaggio al mare e alla Liguria il genovese Andrea Brasi in arte Bresh è tra i cantautori più apprezzati della nuova generazione

Dopo il successo a Sanremo, Andrea Brasi, in arte Bresh, ci invita a viaggiare tra le onde della Liguria e le atmosfere del suo nuovo album “Mediterraneo”. Quindici brani che catturano l'essenza del mare, dell’avventura e delle emozioni autentiche, portandoci in un viaggio musicale unico. Un’opera che celebra la passione per la musica e il legame con il suo territorio: e ora, preparatevi a immergervi in questa esperienza coinvolgente.

M ilano, 5 giu. (askanews) – A quattro mesi dal suo debutto al Festival di Sanremo Bresh pubblica l'album "Mediterraneo". "Mediterraneo nasce perché la cosa più importante secondo me sono gli album e i live e quindi durante la costruzione dell'album è uscito il nome Mediterraneo. Mediterraneo nasce con la voglia di fare musica, abbiamo lasciato fuori tanti pezzi che abbiamo fatto in questi anni, quando è uscito Oro Blu e spero di non buttarli via del tutto. Quelli che usciranno nel disco sono brani più giusti per questo nome, perché è un nome che mi porta speranza, mi fa stare tranquillo". 16 brani che attingono al suo immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria, il genovese Andrea Brasi, in arte Bresh è tra i cantautori più apprezzati della nuova generazione, e ha un legame fortissimo con la sua terra.

